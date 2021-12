Itália e Holanda são as primeiras da Europa no Mundial

Londres - A Europa conheceu nesta terça-feira, 10, os seus dois primeiros representantes na Copa do Mundo que será disputada ano que vem no Brasil: a tetracampeã Itália e a Holanda, que venceram pelas Eliminatórias Europeias e asseguraram a primeira posição de suas chaves com duas rodadas de antecedência.

Os italianos ganharam de virada da República Checa por 2 a 1, em Turim. O objetivo foi alcançado, mas o futebol mostrado deixou a desejar e esteve longe do que a equipe já exibiu sob o comando do técnico Cesare Prandelli. "Estamos felizes com a classificação para o Mundial, mas sabemos que podemos jogar melhor do que fizemos hoje (terça)", disse o treinador.

Seu time não teve o toque de bola nem a organização que mostrou na Copa das Confederações e para ameaçar o goleiro Petr Cech teve de apelar para chuveirinhos ou contar com garra de Balotelli, que foi sempre um tormento para a defesa checa.

No primeiro tempo, ele perdeu três chances claras, mas no segundo fez o gol da vitória cobrando pênalti (Chiellini havia empatado dois minutos antes, de cabeça) e algumas boas jogadas individuais.

"No intervalo disse para Balotelli não se abater com os gols que tinha perdido porque estava jogando bem. Ele fez uma partida muito boa", afirmou Prandelli.

Laranja Mecânica

A Holanda ganhou fora de casa de Andorra por 2 a 0 e foi ajudada pela derrota da Romênia para a Turquia por 2 a 0, em Bucareste. Van Persie fez os dois gols e chegou a 38 pela seleção - apenas o ex-atacante Patrick Kluivert, com 40, marcou mais do que ele. "Foi difícil criar chances no primeiro tempo porque eles estavam muito fechados. Meu primeiro gol foi importante para nos dar tranquilidade".

A Alemanha fez a sua parte ao derrotar Ilhas Faroe por 3 a 0 - gols de Mertesacker, Özil e Thomas Müller -, mas terá de esperar mais um pouco para marcar as passagens para o Brasil porque a Suécia ganhou do Casaquistão por 1 a 0, com gol de Ibrahimovic. Os alemães têm cinco pontos de vantagem e faltam só duas rodadas.

A Suíça também ficou bem perto da vaga. Bateu a Noruega por 2 a 0 e fechou a oitava rodada do Grupo E com cinco pontos de vantagem sobre a Islândia e seis sobre a Eslovênia.

A Inglaterra foi a Kiev e arrancou um empate sem gols com a Ucrânia, que a manteve na liderança do Grupo H com 16 pontos - um à frente de Ucrânia e Montenegro e três a mais do que a Polônia.

A França chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas bateu a Bielo-Rússia por 4 a 2. Ribéry (2 vezes), Nasri e Pogba marcaram os gols.

