Itália busca empate com a Alemanha e mantém tabu

A Itália manteve o tabu diante da Alemanha nesta sexta-feira ao buscar o empate, por 1 a 1, no amistoso disputado no Estádio San Siro, em Milão. Os visitantes saíram na frente, mas os anfitriões igualaram o placar ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a Itália manteve a sequência sem derrotas diante dos rivais. Os alemães não vencem os italianos desde 1995 - o confronto anterior teve placar de 2 a 1, com gols de Mario Balotelli, na semifinal da Eurocopa do ano passado.

No amistoso desta sexta, as duas seleções fizeram um bom primeiro tempo, com muitas oportunidades e dois gols. A Itália foi quem começou melhor e mostrou domínio amplo em campo até a Alemanha surpreender, abrindo o placar aos 8 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Mats Hummels subiu mais alto que os rivais e cabeceou para as redes.

Depois do gol, a Alemanha melhorou em campo e, quando mostrava superioridade, viu a Itália buscar o empate. Aos 28, Ignazio Abate aproveitou passe de Leonardo Bonucci e anotou o gol italiano. Antes do intervalo, André Schürrle acertou o travessão e quase colocou a Alemanha novamente em vantagem.

Após bom futebol na etapa inicial, as duas seleções decepcionaram no segundo tempo. E não empolgaram a torcida presente no San Siro. Sem maiores oportunidades no ataque, as equipes se contentaram com o empate no duelo que marcava a 100ª partida do técnico Joachim Loew à frente do time alemão.

OUTROS RESULTADOS - Em outro duelo de classificados para a Copa do Mundo, o Chile surpreendeu a Inglaterra e venceu por 2 a 0 no Estádio de Wembley. O atacante Alexis Sanchez, do Barcelona, foi o autor dos gols da partida.

adblock ativo