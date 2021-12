Itacaré recebe etapa internacional de surfe em outubro

A cidade de Itacaré, no sul da Bahia, vai receber o Mahalo Surf Eco Festival entre os dias 15 e 19 de outubro, na Praia de Tiririca. A etapa internacional faz parte do calendário sul-americano da Associação de Surfistas Profissionais (ASP).

A etapa baiana fecha a temporada do ASP South America Surf Series. O Surf Eco Festival tem nível quatro estrelas, com premiação de US$ 95 mil, valendo 1.000 pontos no ranking. A expectativa é que o evento reúna mais de 100 surfistas em ação.

Destaques do surfe nacional participarão da competição. Nomes como o paranaense Peterson Crisanto, cabeça de chave número 1, o baiano Marco Fernandez e o capixaba Kristyan Kymerson, que venceu a última etapa do Surf Eco Festival, em Salvador, no ano passado, estarão presentes na Praia de Tiririca.

Atletas estrangeiros também vão comparecer em Itacaré para a disputa. Serão 19 surfistas. Os EUA vão contar com o maior número de participantes, cinco ao todo. Argentina irá mandar quatro atletas, Santiago Muniz é o de maior destaque. África do Sul, Austrália, Venezuela, Uruguai, Costa Rica e Japão também serão representados.

A parte ecológica do evento terá atividades como o Eco Mural, coleta seletiva de lixo exposição de animais taxidermizados, palestras e exibição de filmes para incentivar a preservação da biodiversidade. O Surf Eco Festival vai ter, também, muita música. No dia 9 de outubro, as bandas O Rappa, Diamba, Massa Sonora, além do cantor Tuca Fernandes vão se apresentar na cidade.

