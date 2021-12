Itacaré recebe etapa de Circuito Brasileiro de Surf

A 2ª etapa do circuito brasileiro de surf master irá ocorrerá neste sábado e domingo, 27 e 28, em Itacaré (a 254 km de Salvador). A competição será realizada na praia de Tiririca, e vai contar com a participação de 200 atletas do Brasil de ambos os sexos.

O torneio estará valendo pontos para o ranking de modalidade, para poder definir o time que irá disputar o campeonato munidal na América Central em 2019.

