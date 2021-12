Itacaré recebe etapa da divisão de acesso mundial

Recanto de surfistas, a paradisíaca praia da Tiririca, em Itacaré, será o palco da oitava edição do Mahalo Surfe Eco Festival, desta terça-feira, 27, a domingo, 1º. Ao todo, cerca de 140 surfistas de 24 países irão ao mar da linda Costa do Cacau, no litoral sul da Bahia. A competição é o segundo destino da decisiva 'perna brasileira' de fim de ano da WSL Qualifying Series - a divisão de acesso à elite mundial do surfe.

Antes, o circuito havia passado por Florianópolis. Agora, estão em jogo as últimas cinco das 10 vagas para a primeira divisão do campeonato mundial de 2016. Dos 48 cabeças de chave do torneio, cinco participaram da etapa iniciada no fim de semana em Portugal.

Como perderam nas primeiras fases em Cascais, os brasileiros Jadson André, Tomas Hermes e Caio Ibelli - eliminado pelo atual campeão mundial Gabriel Medina -, o neozelandês Ricardo Christie e o espanhol Aritz Aranburu chegaram a tempo para disputar os 6.000 pontos do torneio.

Cinco vagas

O primeiro a conquistar classificação antecipada para a elite dos top-34 da World Surf League em 2016 foi Alejo Muniz, de Santa Catarina, que, em julho, venceu a etapa de Ballito, na África do Sul.

Os outros quatro surfistas já confirmados são os paulistas Alex Ribeiro e Caio Ibelli; o australiano Jack Freestone e o americano Kolohe Andino.

No momento, os cinco que completam o G-10 são o americano Kanoa Igarashi, os australianos Ryan Callinan e Adam Melling e os franceses Maxime Huscenot e Joan Duru.

Baiano na área

Em 15º lugar, o cearense Michael Rodrigues é o brasileiro mais próximo do G-10 do WSL Qualifying Series. Quem também pode entrar na briga direta pelas últimas vagas com um bom resultado na praia da Tiririca é Bino Lopes, 38º lugar.

Único baiano a vencer o Surf Eco Festival - em 2011, quando o evento acontecia na praia de Jaguaribe, em Salvador -, ele é um dos cabeças de chave da 22ª bateria da segunda fase. "Terei o apoio da minha família e vou para vencer. Quero conquistar uma vaga lá na elite", disse.

