Itacaré recebe Circuito Brasileiro de Surf Júnior neste fim de semana

A cidade de Itacaré, localizada no sul da Bahia, vai receber o Circuito Brasileiro de Surf Júnior - CBSURF Júnior Tour 2020 neste fim de semana. O torneio será disputado na praia da Tiririca, com disputas sendo realizada no sábado, das 7h às 17h, e no domingo, das 8h às 17h.

A etapa do CBSURF Júnior Tour terá a participação de 140 surfistas vindos de 12 estados brasileiros, entre eles de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, nas categorias sub-18, sub-16 e sub-14, masculino e feminino.

Para representar a Bahia na competição, a Federação Baiana de Surf reuniu atletas de sete cidades difrentes, como Salvador, Praia do Forte, Lauro de Freitas, Camaçari, Itacaré, Serra Grande e Ilhéus. Quem quiser acompanhar da areia as manobras dos surfistas no mar, a entrada é gratuita.

