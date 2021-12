Itaberaba bate o Itabela e é campeão do Intermunicipal

A partida de volta das finais do Campeonato Intermunicipal colocaram frente a frente Itabela e Itaberaba, times de melhor campanha do torneio até então. Como o jogo de ida, ocorrido no Estádio Municipal de Itaberaba, o Primaverão, terminou empatado em 0 a 0, a decisão do título ficou para os 90 minutos de partida que aconteceram no domingo, 8, em Itabela.

E a seleção visitante não tomou conhecimento do apoio da torcida itabelense e foi em busca da vitória. Com o resultado final de 3 a 0, Itaberaba sagrou-se a mais nova campeã do Intermunicipal.

Esse foi o primeiro título de Intermunicipal conquistado pela seleção da cidade da Chapada Diamantina. O time, que jamais havia chegado à final, apostou na contratação do técnico Zé Carijé, multicampeão da competição como jogador e que já tinha chegado a três decisões como técnico. Com o título inédito como treinador, ele agora se torna campeão do torneio tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

O jogo

Com a promessa de um duelo quente, o jogo ficou truncado até os 7 primeiros minutos, quando saiu a primeira finalização, com Ley, de Itabela. Após isso, a seleção de Itaberaba passou a dominar.

O time reagiu ao ataque adversário com boa jogada de Gilmar, que finalizou com perigo, rente à trave adversária. A partir de então, a equipe entrou em uma crescente até sair o primeiro gol.

E foi um golaço, logo aos nove minutos, quando o meia Fê tentou o drible e a bola sobrou para o lateral direito Lucas Ribeiro, que emendou um belo chute, de fora da área e sem deixar a bola tocar o chão, guardando no canto do goleiro Éric, que estava mal posicionado e caiu atrasado.

O segundo gol aumentou ainda mais o conforto de Itaberaba. Aos 21 minutos, Tobinha arrancou com a bola pela esquerda, invadiu a área e acertou um chute seco, certeiro, no canto esquerdo do goleiro, que nada pôde fazer.

À moda hermana

Com o 2 a 0 no placar, a seleção de Itaberaba, como se fosse um típico time argentino, abusou da catimba e em várias ocasiões o goleiro Lupitinha caiu no gramado solicitando atendimento médico, o que irritou muito os jogadores rivais e esquentou os ânimos para o decorrer da partida.

Apesar dos princípios de confusão, o árbitro Emerson Andrade manteve sempre o controle do confronto, disciplinando os atletas em campo. Ele distribuiu quatro cartões amarelos no primeiro tempo, sendo três para atletas de Itaberaba e o outro para a seleção de Itabela.

Já no fim da primeira etapa, o goleiro Lupitinha salvou a seleção de Itaberaba ao fazer grande defesa após bola levantada na área, em cobrança perigosa de falta.

Artilheiro do campeonato com 17 gols, o atacante Elvis, da seleção de Itabela, pouco apareceu nas duas finais. Ontem, ele foi marcado de perto pela dupla de zaga de Itaberaba, formada por Júnior Ventura e João Carijé, que aniquilou o centroavante.

Minutos finais

Após o intervalo, o jogo recomeçou sem muita emoção e o primeiro lance de perigo saiu só na metade da segunda etapa. Em bola cruzada na área de Itaberaba, o atacante Kaká subiu alto para cabecear para o gol. A bola ia entrando, quando Lupitinha, destaque da partida, fez mais uma grande defesa salvadora.

No lance seguinte, contra-ataque mortal dos visitantes e gol de Pitchaco para dar ponto final ao placar. Com a vantagem, foi só esperar pelo apito final para comemorar o inédito título e erguer o troféu Liédson, em homenagem ao jogador revelado no Intermunicipal que fez sucesso no Corinthians e no futebol português.

Com a bela campanha que acumulou 16 vitórias, um único empate (no primeiro jogo da final) e apenas uma derrota, a seleção de Itaberaba foi, ao lado da vice, Itabela, a equipe de melhor ataque, com 48 gol anotados. Números que dão méritos de sobra para o time, que marca história na cidade da Chapada.

