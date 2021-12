Isinbayeva nega preconceito contra gays

Moscou - Um dia após defender a lei antigay aprovada pelo governo russo em junho, a campeã mundial do salto com vara, Yelena Isinbayeva, divulgou um comunicado nesta sexta-feira, 16, em que afirma ter sido mal interpretada na entrevista que concedeu a alguns veículos de imprensa na quinta, antes da cerimônia de premiação em que recebeu sua medalha de ouro no Mundial de Atletismo em Moscou.

"O inglês não é a minha primeira língua e acredito ter sido mal interpretada quando falei ontem (quinta-feira). O que quis dizer é que as pessoas devem respeitar as leis de outros países, sobretudo quando estão neles como visitantes. Quero deixar claro que respeito o ponto de vista de meus companheiros atletas e quero ressaltar de maneira contundente que sou contra a qualquer discriminação contra os gays por causa de sua sexualidade (o que é contrário à Carta Olímpica)", destacou Isinbayeva.

Na entrevista de quinta-feira, Isinbayeva criticou o gesto da sueca Emma Green, do salto em altura, que competiu com as unhas pintadas com as cores do arco-íris em apoio à comunidade gay da Rússia.

"É uma falta de respeito ao nosso país, aos nossos cidadãos, porque somos russos. Talvez sejamos diferentes de outros europeus, mas há uma lei e todos devem respeitá-la", disse a estrela russa, a respeito da atitude da saltadora da Suécia.

A respeito da homossexualidade, Isinbayeva disse que ser contra a sua promoção - justamente o ponto principal da nova lei russa, que não permite manifestações públicas em apoio à causa gay.

"Não sou contra o livre direito de casa pessoa, mas sou contra a propaganda (homossexual). Apoio o governo", garantiu a campeã do salto com vara.

