Isinbayeva condena gesto de atleta em apoio à causa gay

O rosto do campeonato mundial de Moscou, Yelena Isinbayeva, classificou de desrespeitoso o gesto da sueca Emma Green-Tregaro de apoio à comunidade gay russa e disse que ela apoiava a lei que bania a promoção da homossexualidade.

Green-Tegaro competiu na rodada classificatória de salto em altura de quinta-feira no estádio Luzhinki com suas unhas pintadas nas cores da bandeira de arco-íris usada pelo movimento gay.

"É desrespeitoso com o nosso país, desrespeitoso com nossos cidadãos porque somos russos", disse Isinbayeva, falando em um inglês hesitante, em uma coletiva de imprensa.

"Talvez sejamos diferentes do povo europeu e do povo de outras terras. Temos nossa lei que todos devem respeitar. Quando vamos a países diferentes, tentamos seguir as regras deles. Não tentamos criar nossas regras ali. Apenas tentamos ser respeitosos. Nos consideramos pessoas normais e comuns, apenas gostamos de garotos com mulheres, de garotas com garotos... vem da história".

"Espero que o problema não estrague os Jogos Olímpicos em Sochi", acrescentou a atleta de 31 anos, que é uma das mais conhecidas da Rússia e venceu seu terceiro título mundial diante de uma plateia fascinada na terça-feira.

A polêmica lei russa, que foi aprovada em junho, proíbe alguns aspectos da promoção da homossexualidade e causou uma situação política delicada antes das Olimpíadas de Inverno em Sochi no próximo ano, quando será aplicada a atletas e espectadores.

