Isaquias usa torneio Sub-23 como ‘treino’ para Mundial Sênior

O canoísta baiano Isaquias Queiroz fará duas finais, neste sábado, 29, no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade Júnior e Sub-23, realizado em Bascov, na Romênia.

Segundo o atleta de 23 anos, a competição será a última dele nessa categoria, pois está no limite de sua idade. Mesmo assim, ele quis competir como preparação para o Mundial Sênior, que será realizado em Racice, na República Tcheca, de 23 a 27 de agosto.

"Estou muito feliz por meu treinador ter dado o consentimento para eu competir aqui, pois é muito diferente. Mas, agora, o foco para mim é a Olimpíada de Tóquio-2020", disse o ubaitabense.

“Eu estou focado em fazer uma boa prova neste sábado. Quero dar uma medalha ao Brasil", comentou o baiano, que, ontem, se classificou em primeiro para a final do C1 200 m – na quinta, havia se garantido na decisão da C1 1000 m

As expectativas são grandes, de acordo com chefe de equipe Alvaro Acco. “Esperamos conseguir alguma medalha, com base nas finais garantidas. Com Isaquias, acreditamos alcançar um bom resultado", afirmou.

Para acompanhar o Mundial, ao vivo, é preciso acessar a transmissão pelo canal do Youtube da Federação Internacional de Canoagem (FIC).

Confira as provas deste sábado, com os brasileiros na disputa:

C2 1000m JR

04h09 | Final B - Sávio Ferreira e Helton Silva

C1 1000m JR

05h | Final A - Jacky Godmann

C1 1000m Sub-23

05h44 | Final A - Isaquias Queiroz

K1 200m JR

10h25 | Semifinal - Marcos Scolaro

C1 200m JR

10h45 | Semifinal - Jacky Godmann

K1 200m Sub-23

11h20 | Semifinal - Bruna Domingues

11h25 | Semifinal - Gilmar Junior

C1 200m Sub 23

11h45 | Final A - Isaquias Queiroz

