Isaquias se torna pai, vai às semi no C2-1000 e faz final do C1-1000

Definitivamente, esta sexta-feira, 25, foi um dia de fortes emoções para o ubaitabense Isaquias Queiroz no Mundial de Canoagem de velocidade, disputado em Racice, na República Tcheca. Na véspera da final do C1-1000m (neste sábado, 26, às 6h08) e minutos antes de sua prova eliminatória na C2-1000m, ao lado ubatense Erlon de Souza, o atleta trimedalhista na Rio-2016 recebeu a notícia de que sua esposa entrara em trabalho de parto para o nascimento de seu primeiro filho.

Ele tentou manter a calma na prova, mas o resultado não foi tão bom. Os baianos terminaram a eliminatória na 5ª colocação e não avançaram diretamente à final, o que aconteceria se tivessem ganhado a bateria. Assim, voltam às raias neste sábado nas semifinais.

O canoísta tinha a expectativa de que o pequeno Sebastian fosse nascer assim que ele retornasse da viagem. Após a prova, pelo celular, ele acompanhou em vídeo o parto da esposa Laina. “Tive que ficar tranquilo, porque tinha prova para competir. Estava meio ansioso. Nós não remamos muito bem, mas depois acabei assistindo a todo o procedimento. Na semifinal e na final, a gente vai remar melhor”, disse Isaquias ao Globoesporte.com.

Isaquias e Erlon​ se classificaram às semi no C2-1000 (Foto: Murad Sezer l Reuters l 19.08.2016​)

Ainda nesta sexta, outros dois baianos avançaram às semifinais. Valdenice Conceição, de Itacaré, confirmou vaga no C1-200m, enquanto Erlon voltou às águas tchecas ao lado do também itacareense Maico dos Santos, no C2-200m. Todas as decisões por postos nas finais acontecem neste sábado, a partir das 10h34, com transmissão no canal Sportv.

