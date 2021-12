Isaquias Queiroz estreia nesta 5ª e tenta duas medalhas

Começa nesta quinta-feira, 24, para o trimedalhista olímpico, Isaquias Queiroz, o Mundial de Canoagem e Paracanoagem, realizado esse ano na pequena vila de Racice, com pouco mais de 300 habitantes, na República Tcheca. Principal nome do país da competição, o baiano de Ubaitaba disputa as eliminatórias (às 5h10 de Brasília) e, provavelmente, as semifinais (às 11h38) da categoria C1-1000m, na qual conquistou uma de suas duas pratas na Rio-2106.

A delegação do país, formada por 14 atletas, tem ainda outro baiano medalhista Olímpico, o ubatense Erlon de Souza, que ao lado de Isaquias ganhou a prata na categoria C2-1000m, com eliminatórias (às 4h14) marcadas para sexta, 25, e semifinais para sábado, 26, (às 10h27). Nesta prova, Isaquias e Erlon também se sagraram campeões no último mundial, disputado em 2015, em Milão, na Itália.

Erlon ainda participa da prova da C2-200m (não-olímpica) ao lado de outro conterrâneo, Maico dos Santos, de Itacaré. As eliminatórias serão amanhã, às 6h10. A Bahia tem ainda uma atleta na disputa feminina: a também itacareense Valdenice Conceição, na C1-200m, com estreia amanhã, às 5h55. Ela é a principal esperança brasileira para uma vaga feminina na canoa para Tóquio-2020.

Descanso na C1-200m

Isaquias Queiroz não disputará a prova do C1-200m, na qual foi bronze na Rio-2016. A prova foi tirada do programa olímpico para Tóquio-2020 e o atleta baiano preferiu se concentrar nos eventos que podem lhe render medalhas nos próximos Jogos.

Na C1-1000m, o principal rival de Isaquias será o invicto alemão Sebastian Brendel, que ganhou o ouro no Rio de Janeiro. O baiano o tem como ídolo e até deu ao seu primeiro filho, que está prestes a nascer, em Minas Gerais, o nome do arquirrival nas raias.

Nas provas finais, sábado e domingo, o Mundial terá transmissão do Sportv. Antes disso, contudo, é possível acompanhar as provas ‘ao vivo’ pelo YouTube, no canal da Federação Internacional de Canoagem (https://www.youtube.com/c/planetcanoe).

