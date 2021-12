Isaquias leva duas medalhas de prata no Mundial de Canoagem

O canoísta baiano Isaquias Queiroz conquistou, no último final de semana, duas medalhas de prata na 2ª etapa da Copa do Mundo de canoagem em Duisburg, na Alemanha.

No sábado, 26, o baiano conquistou a medalha de prata no C1 1000m. Já no domingo, 27, levou a prata no C1 500m, finalizando sua participação com medalhas nas duas provas que disputou.

Os baianos Jacky Goldmann, Erlon Souza e Maico Santos também estiveram na etapa, mas não conquistaram medalhas.

