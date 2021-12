Isadora Williams será porta-bandeira do Brasil em Sochi

Após fazer história ao ser a primeira brasileira a competir na patinação artística nos Jogos de Inverno, Isadora Williams viverá nova sensação inédita neste domingo, 23, em Sochi. A patinadora, de apenas 18 anos, foi a escolhida para ser a porta-bandeira da delegação do Brasil na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Sochi, marcada para este domingo, às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Fisht.

"Esta é a maior honra que eu poderia receber. Estou muito orgulhosa de ser escolhida para carregar a bandeira do meu país e para representá-lo na frente do mundo todo. Eu nunca poderia imaginar na minha vida ser porta-bandeira em uma edição de Jogos Olímpicos", disse Isadora.

A jovem atleta afirmou encarar como um grande incentivo para a sua carreira a oportunidade de ser a porta-bandeira do Brasil. "Esse é um incentivo muito grande para que eu continue patinando. Eu quero ver mais meninas brasileiras patinando e acho que posso incentivá-las também", completou.

"Isadora representa a nova geração de atletas de esportes de inverno do Brasil. Em Sochi, ela esbanjou simpatia, charme e carisma, conquistando a todos, não só aos integrantes da delegação brasileira. O público russo ficou encantado com ela e aplaudiu muito a apresentação no Palácio Iceberg", disse o chefe da missão brasileira em Sochi, Stefano Arnhold.

Ele explicou a opção feita por Isadora como uma aposta no futuro dos esportes na neve no Brasil. "A escolha de Isadora para porta-bandeira do Brasil representa as conquistas que estão por vir em Jogos de Inverno e motiva novos atletas para que busquem o esporte como exercício do respeito e da excelência", completou Stefano.

Isadora é filha de mãe brasileira e pai norte-americano, tendo nascido dos Estados Unidos. Com dupla cidadania, ela começou a defender o Brasil em 2009. Em Sochi, na última quarta-feira, ela terminou a disputa da patinação artística em último lugar entre 30 competidoras. Agora, ela terá a honra de carregar a bandeira do Brasil no encerramento da Olimpíada de Inverno - na abertura, Jaqueline Mourão foi a porta-bandeira do País.

