Irritado com punição, Massa critica os comissários

A despedida de Felipe Massa na Ferrari neste domingo, 24, foi marcada por sentimentos opostos no Autódromo de Interlagos. O piloto brasileiro mostrou irritação com a punição recebida durante o GP do Brasil, que, segundo ele, impediu um pódio diante da sua torcida, mas, ao mesmo tempo, ficou feliz com as demonstrações de amizade dos funcionários da equipe italiana.

"Estou com raiva com a punição que me deram", desabafou o brasileiro, logo ao deixar o carro. Como punição, Massa foi obrigado a fazer uma passagem pelos boxes porque passou sobre a linha que delimita a entrada dos boxes durante a corrida. "Nunca tinha visto. Inventaram essa regra agora. Não ganhei nada [ao passar sobre a linha], não ultrapassei nenhum carro."

Sem esconder a irritação, Massa criticou os comissários da prova. "Algumas vezes os comissários acham que são os reis. E eles não sabem o que fazer", atacou o brasileiro, que terminou o GP do Brasil de Fórmula apenas em sétimo lugar. "Com certeza eu passei algumas vezes sobre a linha, mas eu não fui o único. Eles teriam que punir todos que passaram por lá."

Para Massa, essa punição foi decisiva para que ele não conseguisse terminar a corrida no pódio - ele estava em quarto lugar quando cumpriu a pena, caindo para oitavo. "Minha corrida seria completamente diferente. Eu terminaria em quarto. E com certeza Fernando (Alonso, seu companheiro na Ferrari, que foi terceiro) me deixaria passar no fim", declarou.

Ele revelou que Alonso afirmara momentos, antes da corrida, que o deixaria passar caso ficasse logo à frente do brasileiro no GP do Brasil, como uma forma de homenagear o companheiro que está deixando a Ferrari agora - vai para a Williams na próxima temporada. "Não foi um acordo. Ele simplesmente veio até mim e me prometeu isso", contou Massa.

O brasileiro, contudo, tentou minimizar a irritação com os comissários do GP do Brasil e tratou de valorizar a despedida caloroso proporcionada pela Ferrari. Massa foi aplaudido pelos colegas da escuderia ao deixar os boxes, rumo à pista antes da prova, e também foi homenageado com uma camiseta especial, com os dizeres "Obrigado, Felipe".

Quase todos os funcionários da equipe vestiam essa camiseta especial quando o brasileiro se apresentou para a entrevista coletiva após a corrida. "Acho que ficou bem claro como é meu relacionamento com a Ferrari, como tenho muitos amigos aqui dentro. Foi um dia emotivo não apenas para mim. Isso é o que vou sentir mais falta", declarou o piloto.

Ao cruzar a linha de chegada em Interlagos, neste domingo, Massa encerrou uma parceria de oito anos com a Ferrari. Neste período, brilhou ao obter o vice-campeonato de 2008. Mas também viveu momentos ruins, como o acidente sofrido no treino do GP da Hungria de 2009 e como o baixo desempenho dos últimos três anos. Ao todo, conquistou 11 vitórias e 15 pole positions.

