'Ironman' baiana será a 1º do estado a participar do Mundial

O treinamento pesado para o Mundial de Ironmanno Havaí, que será disputado em outubro, torna leves as etapas do Campeonato Baiano disputadas pela fisioterapeuta Maria Cláudia Lyra.

No Mundial, a triatleta vai encarar 3,8 km de natação, seguidos por 180 km de bike e 42,2 km de corrida, um total de prova de 226 km. A expectativa dela é completar o desafio em até 11 horas.

Já na segunda etapa do Baiano, que terá largada neste domingo, 19, a partir das 8h30, serão 'apenas' 750 m de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida. Para Cláudia, que tem 42 anos e vai se tornar a primeira baiana a participar do Mundial de Iroman, é possivel fazer os três percursos na Avenida Contorno em apenas 1h10.

Inscrita entre os 230 triatletas que vão participar da segunda das cinco etapas do Baiano, Cláudia faz triatlhon há dez anos. De 2010 em diante, resolveu focar na classificação para o Mundial.

"Um bom motivo é que vou entrar para a história como primeira baiana no Mundial", disse, citando uma das razões atuais para se manter praticando a modalidade.

Após várias tentativas, no ano passado ela conquistou um lugar entre as triatletas de várias parte do mundo que vão ao Havaí competir na faixa entre 40 e 44 anos. "Eu sempre ia às seletivas e trazia troféu, mas não conseguia a vaga", relembrou a fisioterapeuta, exibindo o símbolo de campeã após um treino de 31 km de corrida na Avenida Centenário, na Barra.

No Ironman de Fortaleza, onde conquistou a vaga, ela cravou 10h28 nos 3,8 km de natação, 180 km de bike e 42,2 km de corrida. Até agora, este é o seu melhor tempo.

A conquista trouxe consigo uma curiosidade na rotina da triatleta. "De 2010 até o ano passado, toda vez que eu terminava a prova ficava tão cansada que tinha de tomar analgésico. Quando ganhei a vaga, a felicidade foi tanta que não senti dores e nem precisei de analgésico", revelou.

Há quatro meses focada nos treinamentos para o Mundial, ela segue disciplina rígida de preparação. "Acordo às 4 horas da madrugada e saio para treinar bicicleta ou corrida das 4h30 às 7 horas. Após o trabalho, vem a natação, das 17 às 18h. Às 9h da noite, já dormi", resumiu.

De acordo com o seu treinador, Marcelo Afonso, nesses últimos quatro meses de preparação Cláudia faz por semana, em média, 250 km de bike, 70 km de corrida e 15 km de natação. Segundo ele, o volume de treino está na medida certa para superar com qualidade o Mundial.

