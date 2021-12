Irmã de Hulk desaparece e pode ter sido sesquestrada

O ex-atacante do Vitória e atual jogador do Zenit, Hulk, vive um drama com a sua família nesta segunda-feira, 5: a irmã do atleta está desaparecida e pode ter sido sequestrada na cidade de Campina Grande, na Paraíba.

Segundo confirmou com a polícia paraibana o Portal Paraíba Online, Angélica Aparecida Vieira, de 22 anos, teria sido levada pelos sequestradores por volta das 14h, quando estava em um carro no bairro do Catolé, na zona sul da cidade.

A polícia já iniciou a investigação, mas ainda não tem pistas de onde seria o paradeiro da irmã do atacante da Seleção Brasileira.

