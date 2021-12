IP de invasor de sites do Bahia e do Vitória é identificado

Os sites do Vitória e do Bahia foram invadidos na madrugada deste domingo, 1º. Durante a ação, mensagens indevidas foram postadas nos endereços, segundo a Navegarte, empresa encarregada do gerenciamento dos sites.

Ainda conforme a empresa, o número do IP (Protocolo de internet) do computador do invasor foi identificado e agora será encaminhado para a Delegacia de Mídias Digitais. Com o IP, é possível identificar o endereço onde o computador está sendo utilizado.

"Não é um caso de hacker. É um caso de crime digital: apropriação de uma senha", disse Alex Régis, diretor da empresa. Ele completou afirmando que "a gente pressupõe que hackeado ou invadido há uma quebra de segurança", disse Régis.

O que não aconteceu na situação porque, segundo ele, entraram nos endereços com a senha de uma das pessoas que tem acesso à área de postagem de conteúdo.

"A empresa está tentando descobrir quem foi o usuário que liberou a senha, mas também suspeita-se de que ele (o funcionário da Navegarte) pode ter acessado a administração dos sites de um computador com vírus ou de um lugar público", afirmou.

Os sites do Bahia e do Vitória são vítimas corriqueiras de tentativas de invasão, de acordo com Régis. "A gente tem um mapa de pessoas que se passam por hackers [...] uma monitoração de alguns IPs. São pessoas que praticam isso frequentemente", revelou o diretor.

