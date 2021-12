Invicto, Vitória da Conquista está confiante para final

Imbatível no certame estadual até agora - com dez jogos, cinco triunfos e cinco empates -, o Vitória da Conquista espera, em 2015, repetir feito semelhante ao de 2006. Na ocasião, o Bode faturou seu primeiro título profissional ao celebrar após 14 partidas sem derrotas o troféu da Segunda Divisão estadual.

Remanescente da conquista, o zagueiro Sílvio diz estar ansioso com a oportunidade de, agora na elite estadual, poder repetir tal façanha. "Seria um sonho. Já fomos campeões da Segunda Divisão (2006), da Copa Governador do Estado (2010, 2011, 2012 e 2014) e está faltando esse troféu na elite estadual. Iria coroar o trabalho de um grupo bastante unido e focado", destaca o jogador de 34 anos.

Apesar da idade, o beque não é o mais experiente do elenco do Vitória da Conquista. Neste quesito, cabe ao goleiro colombiano Viáfara (ex-Vitória), de 37 anos, ocupar o posto. Experiência, por sinal, é uma das armas do Bode. Dos 30 atletas do elenco alviverde, dez já ultrapassaram a marca dos 30 anos. "Isso foi fundamental para dar a 'liga' no grupo: mesclar a experiência de jogadores tarimbados como Viáfara (36), Sílvio (34) e Tatu (30) com a juventude, por exemplo, de Maicon (19) ", afirma Ederlane Amorim.

Segundo o presidente do Vitória da Conquista, foi investido mais de R$ 1 milhão no clube para o primeiro semestre. Este valor inclui desde a folha salarial a despesas com viagem e alimentação. "Sabemos do abismo em relação ao Bahia. Um jogador deles, por exemplo, pode pagar nossa folha salarial toda (R$ 180 mil). Mas isso nos motiva ainda mais. Estamos felizes por chegar à final", afirma Ederlane, que revela detalhes do 'bicho' aos atletas.

"A premiação aos jogadores por terem chegado à fase final será feita hoje (quarta-feira) ou no mais tardar amanhã (quinta-feira). Se formos campeões terá outro prêmio. Mas nossa principal arma será o apoio da torcida. Vencer em casa será decisivo", sacramenta.

