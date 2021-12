Invicto no MMA, Carlos Boi tem estreia no UFC marcada para março

O lutador baiano, Carlos Felipe "Boi", finalmente irá fazer sua estreia no Ultimate Fighting Championship (UFC). Nesta quarta-feira, 4, foi anunciado que ele enfrentará o americano Jeff Hughes no evento que ocorrerá em Brasília, no dia 14 de março, no Ginásio Nilson Nelson. Este será a primeira vez que a empresa estará no Brasil em 2020.

Boi foi contratado pela organização em 2017. No entanto, o lutador acusou no exame antidoping para a substância estanozolol e foi suspenso antes mesmo de poder realizar sua estreia. Em julho deste ano, ele foi novamente contatado pelo UFC para assinar com a categoria.

Em sua carreira, até o momento, Carlos Felipe se encontra invicto no MMA. Ao todo, o baiano natural de Feira de Santana realizou oito lutas, com oito vitórias.

Enquanto isso, seu adversário possui uma trajetória um pouco mais extensa. Com 13 lutas disputadas, o americano venceu 10 e perdeu 3. A última vez que Hughes entrou no octógono foi no final de outubro, pelo UFC Fight Night 162, em Singapura, quando ele perdeu para o também brasileiro Raphael Pessoa, por decisão unânime.

