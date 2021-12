Invicto no boxe, Robson Conceição garante "Meu sonho não vai se apagar"

Com luta marcada para o dia 31 de março, no Rio de Janeiro, contra o argentino Sergio Ariel Estrela, o medalhista de ouro nas olímpiadas de 2016, Robson Conceição, continua sua preparação na busca de trazer mais um cinturão do boxe profissional para o Brasil. Para isso, "Nino", como é conhecido no esporte, conta com a ajuda do técnico Luiz Dórea, responsável por treinar ninguém menos do que Acelino "Popó" Freitas, o último campeão mundial brasileiro.

Apresentando um cartel invejável de 11 vitórias em 11 lutas, Robson conversou com exclusividade ao Grupo A TARDE sobre as maiores dificuldades que tem enfrentado na transição do boxe olímpico, para o profissional. Além disso, o pugilista falou de todo o caminho que pretende percorrer em busca da realização de seu maior sonho, o titulo de campeão mundial.

Você ganhou destaque no Brasil e no mundo durante sua participação nas olimpíadas do Rio, em 2016, quando foi medalhista de ouro. Qual a maior diferença que percebeu entre os lutadores olímpicos, onde muitos vem do boxe amador, e dos atuais lutadores que enfrenta no profissional?

O boxe profissional é muito complexo. No boxe olímpico, você tem que treinar o tempo todo em alta velocidade e performance, até porquê, você não sabe o adversário que você vai enfrentar, o treino é muito mais puxado. O boxe profissional são 12 rounds, enquanto no olímpico são três. Por isso, no olímpico, você acaba usando menos força e mais velocidade. No profissional, os golpes são mais contundentes.

Com um cartel de 11 vitórias em 11 lutas, você está invicto desde que ingressou no boxe profissional. O que acha que está faltando para você chegar a disputa do tão sonhado cinturão da categoria?

Pelo meu cartel de ter sido campeão olímpico, poderia lutar pelo cinturão mundial quando eu e minha equipe decidíssemos, logo de imediato. Porém optamos por fazer um trabalho mais sólido e evoluir degrau por degrau, porque na disputa do título não pode haver erro. Então, essas lutas que venho fazendo são justamente para enxergar as minhas falhas e ir ajustando a cada confronto, ganhando mais experiência. Não posso achar que eu estou pronto para ser campeão mundial, apenas por ter sido campeão olímpico. Quando estivermos preparados, porque confiante eu já estou, disputaremos o cinturão.

Em 2011, durante uma luta no boxe amador, você venceu o atual campeão dos pesos leves, Vasyl Lomachenko, em um luta bastante polêmica que acabou tendo o resultado revertido em favor do ucraniano. Existe um interesse de sua parte em estar realizando novamente essa luta para mudar a escrita dessa história?

Com certeza. Seria um grande sonho lutar com Lomachenko, até para provar que eu realmente ganhei dele no mundial. Porém, até hoje ele é visto como o maior de todos os tempos e, na época, perder para um desconhecido foi um fato inédito que nunca antes havia acontecido na história. Eu fui dormir campeão, e acordei perdedor por um ponto. Foi um fato muito injusto e eu venho me preparando para essa revanche, mesmo ele estando duas categorias acima da minha. Mas eu tenho certeza que essa luta irá acontecer.

Neste dia 31 de março, você fará sua primeira luta em solo brasileiro pelo boxe profissional. Como tem sido sua preparação para lutar diante do seu torcedor no próximo final de semana? Essa empolgação te atrapalha de alguma forma?

Me perguntavam muito isso durante minha participação no Rio de Janeiro. Para mim, acaba sendo justamente o contrário. Isso serve de motivação. Eu sentia que eu tinha que treinar mais, para poder retribuir o carinho que todos estavam depositando em mim. Exatamente isso que está acontecendo agora, é uma motivação a mais para minha primeira luta no Brasil.

Seu próximo oponente, Sergio Ariel Estrela, não possui um histórico tão favorável, com 20 vitórias e 16 derrotas. Além de vir de duas derrotas. Como tem sido sua preparação para essa luta em que você é visto com bastante favoritismo?

Na verdade, eu não viso muito meus adversários. Quem cuida dessa parte são meus técnicos e a Top Rank, que é a empresa que gerencia minha carreira. Então, eu penso em treinar para eu me sentir bem, independente do adversário que estiver do lado de lá. Estando confiante e me sentindo bem, eu tenho certeza de que a luta será muito boa.

Entre suas lutas, você costuma ter um intervalo que varia 2 a 3 meses de preparação. Você acha que essa agilidade entre um combate e outro te favorece, ou pode acabar atrapalhando?

Por mim, eu lutaria até com menos tempo de descanso. Porque eu já sou acostumado com 420 lutas no boxe amador, eu chegava a fazer quatro lutas em uma semana. Eu não tinha esse descanso que tenho hoje no boxe profissional. Como sou um atleta que vem sempre treinando e não deixo meu condicionamento zerar, não importa a distância da luta. Com três meses eu já fico agoniado, querendo lutar. Dois meses, para mim, é o ideal.

Os superpenas (59 kg) e penas (61 kg) são as duas categorias em que você costuma disputar suas lutas. Para ter um cinturão, nesse momento, existe a preferência por alguma das categorias?

Eu e minha equipe estamos optando por lutar na categoria de 130 libras, equivalente a 58,8 kg. Agora já estou baixando um pouco, para 126. As próximas lutas, eu penso em enfrentar lutadores de 57,2 kg. Estamos fazendo toda uma adaptação para chegar nesse peso bem, com força, para poder disputar o cinturão em uma categoria mais baixa.

No seu corner, você tem o treinador Luiz Dórea, que treinou o também baiano, ex-boxeador e campeão mundial, Acelino "Popó" Freitas. Existe algum ensinamento aplicado por Dórea a Popó, que ele tem utilizado nos seus treinamentos?

O trabalho com Dórea é muito bom, ele já possui bastante experiência no boxe profissional. Conseguiu transformar Acelino em um campeão mundial. Acho que a gente trabalha muito essa questão do nocaute, aquela garra de buscar a luta e tentar decidir logo. Então, esses são os mesmos ensinamentos, de partir para a luta e tentar a vitória o mais rápido possível.

Você chegou a declarar uma certa feita, que sua vida não mudou nada desde a conquista da medalha olímpica e que, apesar do reconhecimento do público, o mesmo não aconteceu com a mídia e os patrocinadores. Isso te frusta de alguma forma?

Não, não. Até porque, eu tive um início muito difícil no esporte, sem apoio e sem incentivo. Ao longo dos anos que foram surgindo os apoios financeiros, o Ministério do Esporte, a Marinha, que chegou em um momento muito complicado de minha carreira. Então, o pouco que eu pude juntar com o boxe olímpico, vem me ajustando. Além de um grande apoio da Top Rank, que me gerencia e me dá uma ajuda de custo. Por isso, meu sonho de ser campeão não vai se apagar nunca, com ou sem apoio.

*Sob a supervisão da editora Maiara Lopes

