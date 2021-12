Investimento em projetos revela talentos em Camaçari

Dona do maior polo industrial da América Latina, Camaçari está se preparando para se tornar um centro de desenvolvimento de esportes. Hoje, projetos de diferentes organizações - pública, federações e iniciativa privada, via incentivos fiscais - aproximam cidadãos de várias modalidades esportivas e acabam por revelar talentos.

Um deles é o projeto De Peito Aberto, que, entre outras modalidades, promove a iniciação esportiva de crianças e jovens no boxe. Com apenas três anos de funcionamento, já emplaca campeões nacionais e estaduais.

Kaian Reis, de 12 anos, e Paulo Ricardo Ferreira, de 17, conseguiram bolsas de incentivo para se dedicarem ao esporte. Campeão baiano, Kaian tem auxílio estadual de R$ 380, enquanto Paulo Ricardo, campeão baiano e vice do Brasileiro, recebe incentivo de R$ 600. Nelson Júnior, que conquistou título nacional aos 15 anos, acumula bolsa estadual de R$ 600 e federal de R$ 925.

"A gente usa o dinheiro da bolsa pra comprar materiais melhores, como tênis, luva, atadura. Incentiva o atleta porque a gente pode comprar as coisas com o fruto do nosso suor", disse Kaian. Ele começou a lutar boxe aos cinco anos, incentivado pelo pai, Antônio Reis, instrutor do programa.

O projeto De Peito Aberto funciona no modelo de captação de recursos via Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A empresa patrocinadora é a Basf, alocada no polo de Camaçari, mas que ainda não entrou em funcionamento.

De acordo com o vice-presidente da organização, Hagmar Madeira, o objetivo primordial é usar o esporte como agente transformador. "Nossa intenção é trabalhar com o desporto educacional, incentivar a prática no turno oposto ao escolar. Rapidamente conseguimos revelar talentos", explicou. Em três anos, o projeto contemplou cerca de 1200 crianças. De acordo com Madeira, no mês que vem serão abertas turmas de futebol no mesmo modelo.

Mais programas e bolsas

Além do De Peito Aberto, o Centro de Treinamento Popular de Tênis de Mesa, da Federação Baiana de Tênis de Mesa (FBTM), movimenta cerca de 300 jovens por mês. Também promove no local as Maratonas Populares, etapas do Campeonato Baiano e do Circuito Bahia do esporte.

O projeto ainda engloba Feira de Santana, e os campeonatos acontecem também em Serrinha, Itabuna, Valença e Alagoinhas.

Já a prefeitura de Camaçari oferece mais programas via Secretaria de Esporte e Lazer (Sedel). Entre eles, a escolinha de futebol, aulas de boxe e circuito de academia na praça. A subsecretária municipal do Esporte, Ara Brasil, disse que a gestão local quer ampliar os projetos e aprovar a bolsa-atleta municipal neste ano.

"Queremos aumentar de três para 12 o núcleo de academias na praça e ampliar as escolinhas nos bairros para iniciação esportiva. Com a bolsa, queremos aproveitar os atletas revelados nas categorias de base e trazê-los para a seleção de rendimento", afirmou.

