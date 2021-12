Investigação aponta que pista de Schumacher tinha marcação

A pista de esqui numa montanha da França onde o ex-campeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher sofreu um acidente estava preparada de acordo com os padrões nacionais, afirmou um promotor local em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 8.



"Há padrões franceses que estabelecem as regras de segurança, sinalização, demarcação... As checagens que fizemos mostram que esses padrões foram respeitados", disse o promotor Patrick Quincy, ao apresentar os resultados de um investigação policial sobre o acidente de 29 de dezembro, que deixou Schumacher em estado grave.



