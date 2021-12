Interrogações até a última hora

Por mais que seja normal o mistério antes de um Ba-Vi - e os técnicos das duas equipes têm mantido esta tradição - não há muitas dúvidas para a escalação do jogo desta tarde.



No Tricolor, a interrogação se confunde entre ordem técnica e médica. Para o azar do técnico Sérgio Soares, o atacante Kieza, que reclamou de dores no púbis durante toda a semana, foi poupado do treino de ontem e não tem presença garantida no Barradão.



De toda a preparação para o clássico, o artilheiro do Esquadrão no ano, com 14 gols, treinou somente na última quinta-feira. Mesmo assim, ele não participou de todo o coletivo tático. "Não está 100%, mas há um esforço para que esteja em campo. Temos pouco mais de 24 horas para observá-lo", afirmou Soares.



A atividade de ontem, na Fonte Nova, teve portões fechados para a imprensa. Apesar disso, foi possível descobrir que Soares comandou um trabalho tático e escalou Willians Santana no lugar de Kieza. Ao lado dele e de Maxi, treinou Léo Gamalho, recuperado das dores numa panturrilha que o tiraram do triunfo de 1 a 0 sobre o Luverdense, no último sábado. Com isso, Jacó, de 19 anos, que o substituiu, deve voltar para o banco.

