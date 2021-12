Internautas enviam mensagens de apoio para Casagrande

Os fãs e amigos do ex-jogador de futebol Walter Casagrande - que passou por cirurgia e segue internado após sofrer um infarto nesta sexta-feira, 29 - demonstraram admiração e apoio ao comentarista nas redes sociais.

De acordo com boletim médico, Casagrande "evolui positivamente" e apresenta quadro estável. Casão, como também é conhecido, foi submetido a um exame de cateterismo e a uma angioplastia, cirurgia para desobstrução de artérias, logo ao dar entrada no hospital com quadro de enfarte, na manhã desta sexta. Os procedimentos foram bem-sucedidos.

Confira as mensagens:

Forza Walter! https://t.co/FOaGXV6a7s — IL TORO SIAMO NOI (@ILTOROSIAMONOI) May 30, 2015

Agora vamos nos importar com quem sempre deu e dá valor ao clube que construiu sua história... #ForcaCasao — simples mente triste (@sccpinha) 29 maio 2015

Vixiiii o #CasaGrande sofreu um infarte,,tomara q ele se recupere logo, #JG — EDDIE GLITTER (@BarbosaEdnildo) May 30, 2015

Muito cedo pro Casão fazer companhia pro Doutor. #forçacasão — Mr. Lonely (@dsvilhena) May 29, 2015

Força para o grande comentarista Walter Casagrande Jr. ! Estamos juntos com você Casão! #ForçaCasão — Ivan Bruno (@ivanbrunonarra) May 29, 2015

Sócrates já foi cedo demais. Casagrande não pode. #ForçaCasão — Dyonathan Lavall (@dhoolvll) May 29, 2015

