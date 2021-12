Internautas comemoram volta do Bahia à elite do futebol

Participe da cobertura do A Tarde On Line e continue enviando comentários, fotos e vídeos. Clique aqui para mandar sua colaboração.

A torcida tricolor continua em êxtase neste domingo, 14, com o retorno do Esporte Clube Bahia para a série A do Campeonato Brasileiro. Desde a noite do último sábado, 13, quando o time baiano venceu a Portuguesa por 3 a 0, no estádio de Pituaçu, fiéis torcedores e simpatizantes do Esquadrão de Aço de várias partes do Brasil e também do exterior enviam seus relatos e comentários ao portal do A Tarde On Line.

“Nunca senti tanta falta de estar aí. A bandeira do meu Bahia está na janela do meu apartamento. Valeu meu Bahia, tenho orgulho de ser Baiano e de ser BAHIA”, comentou o internauta Delson Rios, que desde junho, mora em Toronto, no Canadá. O leitor Homero, em Aracaju há dois meses, também enviou o seu relato. “Incrível ver o bar inteiro de azul, vermelho e branco, vibrando com o Bahia. Ontem em Aracaju, teve a carreata do Bahia após o jogo”, contou.

Além dos comentários, o leitor pode festejar a emoção do retorno do Bahia à Série A do Campeonato Brasileiro enviando conteúdos multimídia, como vídeos e fotos. O internauta Vítor Brandão contribuiu com a nossa cobertura com um vídeo da festa da torcida tricolor comandada pelo cantor Ricardo Chaves, logo após a partida. A comemoração, que virou um verdadeiro carnaval fora de época, embalou uma multidão de torcedores de Pituaçu até a Boca do Rio.

O amor ao time e a emoção da conquista são descritos pela internauta identificada apenas como Helena. “Ser torcedor do Bahia é ter no peito uma devoção, um brilho contido, um orgulho infindo, uma esperança sempre viva, é ter a emoção cravada na pele pronta para explodir. Torcida fiel, fanática, apaixonada, não tem igual. Seguidores em toda a parte, nação unida que provoca surpresa e comoção, tamanha dimensão de idolatria”, destacou.

O leitor Ismael Galvão mandou sua colaboração com amigos tricolores do Imbuí e da Boca do Rio comemorando o retorno do Bahia para a Série A.

