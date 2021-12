Internado com pneumonia, Nilton Santos tem melhora

O bicampeão mundial Nilton Santos (da seleção brasileira de 1958 e 1962) está internado desde sábado, 23, com pneumonia numa clínica da zona sul do Rio. Ele começou a passar mal na sexta-feira, 22, com aceleramento dos batimentos cardíacos e insuficiência respiratória.

Nesta segunda, 25, porém, os médicos diagnosticaram o quadro de pneumonia e Nilton iniciou tratamento com antibióticos. No final da tarde, ele apresentava uma pequena melhora em seu estado geral.

Nilton vive há seis anos na Clínica da Gávea, também na zona sul do Rio, num quarto tomado por objetos com o escudo do Botafogo, clube que defendeu nas décadas de 40, 50 e 60. Ele tem 88 anos, sofre de Alzheimer, e sua distração é receber a visita de velhos amigos. No sábado, após passar mal, foi levado para outro local - a família pediu que o nome da clínica onde ele está internado não fosse divulgado.

O ex-jogador contou nesses últimos seis anos com a ajuda de botafoguenses ilustres e do próprio Botafogo, hoje responsável pelo pagamento das despesas na Clínica da Gávea.

