Internado, atleta do Flamengo tem melhora e respira sem máscara

O quadro clínico do atleta Jhonata Cruz Ventura, de 15 anos, apresentou melhoras nas últimas 24h. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Municipal Pedro II, o jovem conversa, senta e respira sem máscara.

“Nas últimas 24h, foi retirada a máscara de oxigênio e [o atleta] permanece em uso de antibioticoterapia no tratamento. O paciente está progredindo na aceitação da dieta oral, e o quadro de saúde segue estável hemodinamicamente”, diz a nota.

Divulgado nesta manhã, o boletim médico informa que Jhonata continua aos cuidados do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do hospital. As informações indicam que um novo banho, com troca de curativos, está programado para amanhã, 18.

O atleta é o último dos três feridos que permanece internado sob cuidados médicos, após o incêndio que destruiu o alojamento das categorias de base do Centro de Treinamento do Flamengo, ocorrido no último dia 8, em uma tragédia que deixou 10 mortos e três feridos. Jhonata sofreu queimaduras de terceiro grau em mais de 30% do corpo.

