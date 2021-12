Internacional passa pelo Tolima e garante Gre-Nal na fase de grupos

O tão esperado Gre-Nal em Libertadores vai enfim acontecer. Nesta quarta-feira, 26, o Internacional venceu o Tolima-COL por 1 a 0 e carimbou a vaga na fase de grupos da competição continental. Agora, o Colorado se junta ao rival Grêmio, América de Cali e Universidad Católica no Grupo E do torneio.

A classificação veio com gol do peruano Paolo Guerrero, nos acréscimos do primeiro tempo. Até então, o jogo era complicado para o Inter, que na ida havia empatado sem gols em solo colombiano.

Os donos da casa ainda perderam D’alessandro, expulso na metade do segundo tempo, mas resistiram bem à pressão dos visitantes e confirmaram a vaga mesmo com doses de drama nos minutos finais do jogo no Beira-Rio.

