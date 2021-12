Internacional derrota Seongnam e é terceiro no Mundial de Clubes

O Internacional deixou a tristeza, a frustração de lado depois da eliminação pelo Mazembe na última terça-feira pelas semifinais do Mundial de Clubes, e encontrou ânimo suficiente para vencer o Seongnam Ilhwa, da Coreia do Sul, por 4 a 2 neste sábado, 18, e conquistar o terceiro lugar da competição.

O Colorado abriu 4 a 0, mas no final deixou o time asiático diminuir fazendo dois gols. Apesar dessa reação do Seongnam nos últimos minutos, a equipe de Celso Roth jogou bem, com garra e demonstrou respeito aos torcedores que compareceram em peso ao estádio Zayed Sports City, mesmo palco da decisão entre Inter de Milão e Mazembe.



O jogo - A primeira boa chance do

jogo resultou no gol, aos 15 do primeiro tempo. O atacante Alecsandro

recebeu, cruzou na área e Tinga, de cabeça, abriu o placar para o

Colorado.



O Seongnam não sentiu o baque, e dois minutos depois, chegou com Molina que arriscou de longe e assustou Renan. A bola passou rente ao travessão.

A partida estava bem movimentada, com muitas chances de gol. Aos 19, o Inter quase ampliou o placar com uma jogada linda: Alecsandro tentou uma bela bicicleta, mas a bola saiu por cima do gol.

O Colorado continuou pressionando, e aos 27 minutos, D'Alessandro passou para Alecsandro, que, livre de marcação, completou para fazer 2 a 0.

Aos 33, o zagueiro Jang Suk-Won recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta dura em Tinga e foi expulso, o que deixou a equipe sul-coreana mais vulnerável no setor defensivo.

Logo depois, aos 35, D'Alessandro cruzou na área, mas a zaga chegou antes de Sobis e quase marcou contra.

O Inter dominava a partida, e já no final da primeira etapa, aos 42, Kleber jogou na área, Alecsandro cabeceou, mas a bola passou direto e foi para fora.

No início da segunda etapa, o Colorado não se acomodou no placar e chegou com facilidade ao terceiro gol. Aos sete minutos, D'Alessandro chutou com categoria e marcou um belo gol de fora da área.

Faltava categoria para o time sul-coreano, que começava a agir com muita violência, fazendo muitas faltas duras. Uma delas, aos 19 minutos, em cima de Alecsandro. O árbtiro marcou falta, Kleber jogou na área, a bola passou por Giuliano e foi para fora.

Logo depois, aos 21, Giuliano fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou, mas Tinga se enrolou e não alcançou a bola.

O quarto gol do Colorado foi só uma questão de tempo. Aos 25, Nei colocou na área, Tinga deixou passar e Alecsandro só teve o trabalho de completar para o fundo da rede.

Aos 28 minutos, o goleiro Renan foi substituído pelo argentino Pato Abbondanzieri, que fez sua última partida como profissional e foi muito aplaudido em campo pela torcida do Inter.

O Colorado caiu um pouco de rendimento no final do segundo tempo e deixou o Seongnam diminuir. Aos 37, Molina, ex-jogador do Santos, invadiu a área e tocou na saída de Abbondanzieri, que nada pôde fazer.

E já no final da segunda etapa, Molina, mais uma vez, recebeu boa bola, e chutou de primeira para o gol, fazendo 4 a 2.



Internacional 4 x 2 Seongnam Ilhwa



Internacional - Renan; Nei, Índio, Bolívar e Kleber; Wilson Matias (Andrezinho), Guiñazu, Tinga e D'Alessandro; Rafael Sobis (Giuliano) e Alecsandro (Pato Abbondanzieri). Técnico: Celso Roth.



Seongnam Ilhwa - Jung Sung-Ryong; Ko Jae-Sung, Yun Young-Sun, Kim Sung-Hwan, Hong Chul e Jang Suk-Won; Jo Jae-Cheol, Molina e Song Ho-Young (Randocic, que depois saiu para entrada de Kim Jin-Ryong, que, por sua vez, foi substituído por Cheon Kwang-Jin); Choi Sung-Kuk; Cho Dong-Geon. Técnico: Shin Tae-Yong.



Árbitro: Michael Hester (Nova Zelândia).



Gols: Tinga, Alecsandro (2x), D'Alessandro (Internacional) e Molina (2x) (Seongnam).



Cartões amarelos: Índio.



Cartão vermelho: Jang Suk-Won (Seongnam).

