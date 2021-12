Intermunicipal: Santo Amaro quer penta e Uruçuca a 1ª taça

De um lado, a seleção de Santo Amaro, que além da força da torcida conta com uma maior tradição em decisões do Intermunicipal - tem quatro títulos (1947, 1957, 1991 e 1992) e três vices (1987. 1993 e 2001). Do outro, Uruçuca, com apenas uma final no currículo, em 2000, quando perdeu a taça para Madre de Deus.

No domingo, 6, a partir das 15h, no Estádio Jonathas Enéas do Carmo, Uruçuca joga pelo empate, após ter vencido em casa por 1 a 0, para conquistar o inédito título. Só assim para evitar outra festa seguida no recôncavo, já que, no ano passado, Cachoeira ergueu o troféu.

"Vai ser uma bel festa do futebol", disse o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues.

