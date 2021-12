Intermunicipal: rodada sem empates marca jogos de ida das oitavas

As oitavas de final do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia tiveram início no domingo, 30, com cinco partidas disputadas. A rodada não teve empates e os visitantes se deram melhor, com três vitórias, enquanto que os donos da casa venceram apenas duas.

O Feira de Santana venceu o Crisópolis por 1 a 0 fora de casa. O Santo Amaro foi outro time que não se intimidou por jogar fora de seus domínios e derrotou o Eunápolis por 3 a 1. Já o Camamu ganhou do Ibirataia por 1 a 0.

Com o apoio da torcida, o Buerarema bateu o Madre de Deus por 1 a 0. Outro que venceu sob seus domínios foi o Riachão do Jacuípe, que ganhou do Porto Seguro por 3 a 2.

Mais três jogos fecham a rodada de ida das oitavas de final da competição na quarta-feira, 2, às 15h: Jitaúna x Itaberaba, Ubaitaba x Itabela e Uruçuca x Santaluz.

A rodada de volta das oitavas de final acontece no próximo domingo, 6.

