Intermunicipal: jogos de volta da semifinal tem nova data

Os jogos de volta da semifinal do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador ganharam uma nova data. Itabela x Camamu, e Itaberaba x Santaluz, inicialmente marcados para este domingo, 4, foram transferidos para o dia 11 de dezembro, às 15h (horário da Bahia).

A mudança implica na mudança da grande final da competição, que antes estava marcada para os dias 11 e 18 de dezembro, agora será realizada no dia 18 de dezembro e o jogo de volta será no dia 8 de janeiro.

O Baianão feminino também teve alterações nas datas. Os confrontos marcados para este sábado, 3, foram trasferidos para o dia 10 de dezembro.

A mudança no calendário ocorreu por causa da tragédia que vitimou 71 pessoas com o voo que levava o time da Chapecoense para a Colômbia, onde enfrentaria o Atletico Nacional, pela final do Copa SUl-Americana. A Federação Bahiana de Futebol decretou sete dias de luto.

