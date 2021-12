Intermunicipal já tem as quartas de final definidas

As oitavas de final do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador 2016, realizadas no domingo, 6, definiu a classificação dos oito times que disputarão as quartas de final da competição.

O jogo de ida das quartas será no próximo domingo, 13, às 15h (horário da Bahia). Os oito times classificados foram Porto Seguro, Itaberaba, Itabela, Madre de Deus, Santaluz, Santo Amaro, Feira de Santana e Camamu.

De olho numa vaga na semi, Porto Seguro pega o Itaberaba, Madre de Deus enfrenta o Itabela, Santo Amaro joga contra Santaluz e o Camamu mede forças com o Feira de Santana. Os jogos de volta serão na semana seguinte, no dia 20 de novembro, num domingo, às 15h.

Transmissão

A TVE fechou acordo com a Federação Bahiana de Futebol (FBF) para transmitir a competição. No domingo, o jogo transmitido será Porto Seguro x Itaberaba, realizado no Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro. O jogo foi escolhido em sorteio pelo presidente da Comissão Estadual dos Árbitros da Bahia (Ceaf-Ba), Wilson Paim. O jogo de volta das quartas, transmitido pelo canal, será entre Santaluz x Santo Amaro, realizado no dia 20 de novembro, às 15h, no Estádio Municipal de Santaluz.

Oitavas

O Itaberaba conquistou a classificação após vencer o Jitaúna por 1 a 0, em Itaberaba. Itabela goleou o Ubaitaba por 4 a 1, em Itabela, e foi também para as quartas. Outro time que conquistou a vaga foi o Santaluz, que venceu o Ururuça por 2 a 0, em Santaluz.

Feira de Santana empatou em 0 a 0 com o Crisópolis, mas avançou de fase. O Santo Amaro também conseguiu a vaga após empatar em 0 a 0 com o Eunápolis, em Santo Amaro.

O Camamu foi pra cima do e ganhou do Ibirataia por 1 a 0, em Camamu. Madre de Deus venceu o Buerarema por 3 a 0 e também classificou. O Porto Seguro venceu o Riachão do Jacuípe por 2 a 0, em Porto Seguro, e foi também para as quartas.

Artilharia

O jogador Elvis, do Itabela, ocupa a artilharia da competição com 12 gols. Seguido por Alexandre, do Crisópolis, e por Rone Serrinha, do Itaberaba, ambos com 11 gols.

