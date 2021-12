Intermunicipal: Feira é surpreendida e Eunápolis vai à semi

Não adiantou a experiência do comandante e a força da torcida. Em casa, a seleção de Feira de Santana, treinada por Merrinho, perdeu por 2 a 0 para a seleção de Eunápolis, que avançou às semifinais do Intermunicipal 2015.

A Vila Olímpica dos Amadores, em Feira, teve boa presença do público, mas não estava em boas condições para receber a partida. Com um gramado bastante irregular e muita poeira, o primeiro tempo do confronto foi marcado por muitos chutões e pouco toque de bola em campo.

Entretanto, na etapa final não faltou emoção. Logo no início, o artilheiro de Feira, Eri, teve um gol anulado. Aos cinco minutos, Ninho Malhado, lateral de Eunápolis, conseguiu abrir o placar.

Os visitantes seguiram no ataque e aos 18 minutos, o atacante Nego Liso fez o segundo de Eunápolis. Como o jogo de ida foi 1 a 1, a seleção do Sul do estado se classificou para às semifinais.

Já a seleção de Uruçuca, fez o dever de casa e bateu Remanso por 3 a 0 diante sua torcida. Como a partida de ida foi um empate em 0 a 0, Uruçuca, que tem melhor defesa e o segundo melhor ataque, avançou às semifinais. Até aqui, Uruçuca sofreu apenas três gols e marcou 35 em 12 partidas disputadas.

Vantagem

Quem conseguiu vencer na partida de ida, somente confirmou a vantagem nos jogos deste domingo, 8. Após uma boa vitória fora de casa por 4 a 1 frente a Santo Antônio de Jesus, a seleção de Santo Amaro voltou a jogar bonito no Intermunicipal. Diante sua torcida, a seleção venceu de novo, dessa vez por 5 a 2. Santo Amaro tem o melhor ataque do torneio, com 51 gols em 12 partidas.

Após uma simples vitória por 2 a 0, a seleção de Itamaraju voltou a bater Catu, dessa vez por 3 a 2, na casa do adversário.

