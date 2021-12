Intermunicipal: Euclides da Cunha busca título inédito após três vices

As partidas de volta da segunda fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador define neste domingo, 30, a partir das 15h, as 32 seleções classificadas para a terceira das sete fases da competição. Após os duelos serão eliminadas 16 equipes, que vão se juntar àquelas que caíram nas fases anteriores, totalizando a metade das 64 que começaram o campeonato no dia 12 de agosto.

Eunápolis e Euclides da Cunha, respectivamente, campeã e vice no ano passado, se mantêm na disputa do título da temporada. A representação euclidense marca presença convincente na liderança geral, após vencer São Domingos por 2 a 0, fora de casa no jogo de ida.

“Euclides nunca foi campeã, tem três vice-campeonatos. Bateu na trave três vezes, mas desta vez vamos ver se faz o gol”, comentou o técnico Zé Carijé, que comanda um time repleto de experientes campeões do Intermunicipal, o que segundo ele revela parte do segredo da boa campanha. “Meu irmão, João Carijé, o zagueiro, foi campeão oito vezes. O goleiro Márcio Greyck também foi campeão oito vezes. O meia Gajão já foi quatro vezes campeão”, contou o treinador, que espera casa cheia no domingo na expectativa de mais um trinfo e a consequente manutenção da invencibilidade..

Com 19 pontos e saldo positivo de 17 gols, o Euclides da Cunha é a seleção de melhor campanha geral no campeonato. As outras três melhores seleções do Intermunicipal são as de Itamarajú, segunda colocada com a mesma pontuação e saldo de 11 gols. Em seguida vêm Conceição da Feira e Campo Formoso, ambas com 18 pontos. Já a atual campeã Eunápolis está na 30ª colocação com dez pontos.

Mata-mata

Euclides da Cunha pode perder por um gol de diferença que ainda assim avançará ao mata-mata da próxima fase. Se isso ocorrer será o primeiro revés dos euclidenses que estão invictos junto com as seleções de Cachoeira, Itambé, Santo Amaro e Arataca. Euclides tem também o vice-artilheiro Jorgevaldo, com sete gols marcados. Um a menos que o artilheiro Anderson, da 11ª colocada Itapé, que soma 15 pontos. Esses detalhes valem muito na sequência da competição, já que o mando de campo nos jogos de volta da próxima fase serão das seleções donas de melhor campanha entre as 32 classificadas.

