Intermunicipal: duelos da semifinal serão no próximo domingo

As semifinais do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador começarão no próximo domingo, 27, com os duelos entre Itabela x Camamu e Itaberaba x Santaluz. O Itabela e o Itaberaba levam vantagem por terem a melhor campanha do torneio e, por isso, definem as semis em casa, no dia 4 de dezembro. As quartas foram definidas no último domingo, 20, com quatro duelos.

Quartas de final

O Itaberaba voltou a vencer o Porto Seguro por 1 a 0, desta vez em casa, diante de sua torcida, em Itaberaba. Outro que garantiu a classificação foi o Itabela, com goleada pra cima do Madre de Deus. No jogo de ida, fora de casa, o time venceu o Madre de Deus por 4 a 2.

O Santo Amaro e Santaluz empataram em 1 a 1 no primeiro duelo. Já no segundo, o Santaluz venceu por 2 a 0 em casa e avançou para a próxima fase.

O jogo mais acirrado deste domingo foi entre Feira de Santana e Camamu. No primeiro confronto, o Camamu enfiou 3 a 1, em casa, e colocou os pés na semifinal. Mas, no jogo de volta, o Feira de Santana foi pra cima e devolveu a derrota por 3 a 1 e levou o jogo para os pênaltis. Após sete cobranças, o Camamu levou a melhor e chegou a fase de semifinal após um 4 a 3 nos pênaltis.

