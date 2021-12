Intermunicipal define classificados às quartas neste domingo

Neste domingo, 25, a partir das 15h, serão definidas as oito seleções que avançam às quartas de final da 60ª edição do Campeonato Intermunicipal da Bahia. Das 16 equipes que disputam as oitavas de final, três têm uma boa vantagem após os jogos de ida no último domingo. Uruçuca é uma delas. Em casa, goleou Valença por 5 a 1. Agora, pode até perder por uma diferença de três gols, para se classificar à próxima fase.

Ciente da árdua tarefa, o time valenciano espera contar com o apoio maciço da sua torcida na revanche. O intuito é alcançar o que, até agora, poucos times conseguiram: fazer gols em Uruçuca. Afinal, a seleção do sul do estado detém nada menos que a melhor defesa da competição. Em onze jogos, sofreu apenas dois gols - nos triunfos por 2 a 1 e 5 a 1 sobre Ilhéus e Valença, respectivamente.

Em parte, o sucesso defensivo de Uruçuca tem influência do técnico Moisés Alves. Campeão brasileiro pelo Vasco em 1997, o ex-zagueiro impôs uma forte proteção da zaga. "Conquistamos um grande resultado frente à equipe de Valença. E, agora, mais do que nunca, precisamos colocar em prática nossa força defensiva. Sem, é claro, deixar de impor nosso ritmo de jogo", avaliou Moisés, logo após a goleada, há uma semana. Seus comandados buscam título inédito para o município.

Surpresa

Quem também garantiu um resultado surpreendente na rodada de ida das oitavas de final foi Remanso. Dona da mais modesta campanha entre as 16 equipes restantes, sua seleção não tomou conhecimento e, em casa, goleou por 3 a 0 Conceição de Coité, tetracampeã entre 2005 e 2008, que vinha de eliminar Cachoeira, detentora do troféu.

Agora, para reverter a vantagem e sonhar com a quinta conquista, o time do técnico Hermógenes Gomes precisará mais do que nunca do atacante Pim, maior goleador da história do Intermunicipal e atual vice-artilheiro com 16 gols.

Eunápolis também atua com vantagem sobre Coaraci depois de vencer por 3 a 1 na ida. Situação parecida têm Catu e Itororó, que venceram por um gol de diferença Lauro de Freitas e Itamaraju, respectivamente.

adblock ativo