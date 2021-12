Intermunicipal chega às oitavas de final; confira os confrontos

O Torneio Intermunicipal da Bahia 2017 entrou nas oitavas de final após as partidas no domingo, 8. Dos 16 duelos, cinco foram decididos após disputa de pênaltis. A atual campeã Itabela segue viva na competição.

Confira os resultados: Caldeirão Grande 0 x 0 Conceição do Coité; Serrinha 0 x 1 Valente (3x5 nos pênaltis); Riachão do Jacuípe 2 x 2 Euclides da Cunha; Santo Amaro 1 x 0 Madre de Deus; Cachoeira 2 x 1 Feira de Santana; Saubara 1 x 0 Catú; Camamú 3 x 1 Itarantim; Itabuna 1 x 0 Valença (6x5 nos pênaltis); Ubaitaba 1 x 1 Ibicaraí (2x4 nos pênaltis); Porto Seguro 5 x 0 Paratinga; Vitória da Conquista 1 x 1 Eunápolis; Itabela 3 x 0 Guanambí; Itaberaba 4 x 0 João Dourado; Ipiaú 1 x 0 Uruçuca (3x1 nos pênaltis); São Desidério 1 x 0 Santo Antônio de Jesus (0x3 nos pênaltis); Alagoinhas 2 x 1 Senhor do Bonfim.

Para as oitavas de final, os duelos ficaram definidos entre Ibicaraí x Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus x Cachoeira, Itabuna x Porto Seguro, Conceição do Coité x Camamú, Valente x Saubara, Euclides da Cunha x Itaberaba, Alagoinhas x Itabela e Eunápolis x Ipiaú.

Os jogos de ida serão realizados no próximo domingo, dia 15, às 15h. As partidas de volta acontecerão no dia 22 de outubro, também às 15h.

