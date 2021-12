Intermunicipal: Cachoeira bate Santaluz e larga na frente

Faltavam 40 minutos para o início do jogo e o vestiário da seleção de Santaluz no Estádio 25 de Junho, em Cachoeira, continuava vazio. Na sala ao lado, a equipe da casa assistia, abraçados em uma corrente, a um vídeo com mensagens de seus familiares. Começava assim o primeiro jogo da decisão do Intermunicipal 2014.

A meia-hora do apito inicial, o técnico Elismar Ferreira, o 'Careca', pediu a atenção de todos. "Já estou com saudade de vocês", disse, para iniciar a preleção. "Já que chegamos até aqui, vamos encerrar com um show de alegria, por favor. Não quero um show de tristeza, não", pediu.

Do lado de fora, a demora do time adversário em chegar começava a incomodar. "Sabe o que é isso? Aqui o pessoal tem fama de fazer feitiço e deixar no vestiário do rival. Quem vem jogar só chega na hora do jogo", explicou o massagista Gilmar.

Faltavam apenas 15 minutos para a partida quando o time de Santaluz, enfim, chegou ao estádio - e foi direto para o gramado. "Foi o engarrafamento", desculpou-se o presidente da Liga Santaluziense, Jean Carlos Santos. "Com a gente não tem isso não. Confiamos no poder de Jesus", completou.

Enquanto isso, os jogadores de Cachoeira se concentravam numa reza alta. No meio da roda, o zagueiro Nil, 33 anos e três títulos no currículo, era um dos que puxavam a oração gritada. "O campeão voltou?", berrou um deles em pergunta. "Se Deus quiser!", foi respondido por todos. "O campeão voltou?" "Se Deus quiser!", continuaram, até a corrida para o gramado.

Junto com a torcida

Não é só a fé que move as equipes que chegaram à decisão. Quando Noel abriu o placar para Cachoeira, o meia correu para a arquibancada a fim de comemorar com um grupo específico de pessoas. "Ali tinha muita gente da minha terra, e que estão aqui me apoiando o tempo todo", disse o garoto que nasceu na zona rural da cidade.

Os atletas do Intermunicipal contam com um privilégio que poucos profissionais tem: jogar com seus pais, tios, ou a família inteira na arquibancada. "Esse ano foi uma das ligações mais fortes que eu já vi aqui entre torcida e time", disse o técnico Careca. "Isso aconteceu porque 21 dos nossos 30 jogadores são daqui", completou.

O atacante Belo é uma prova disso. Aos 33 anos, divide a carreira de atleta amador com a de vendedor numa loja de materiais esportivos em Salvador. "Ele fica lá durante a semana e vem aqui só para jogar", conta o irmão, Sidicley Santana. Assim, o encontro familiar tornou-se peculiar. "A gente vem todo jogo, eu, minha mulher, meu filho, a esposa e a sogra dele. Ele não é o único. Aqui tem família do George, do Nil...", disse, perdendo-se ao contar.

O hábito de ver os familiares em campo, aos poucos, impulsionou o futebol local. "Aqui, se o prefeito não coloca time amador, quebra o pau. As sete estrelas não são à toa", disse o secretário de esportes. No domingo, cerca de 3 mil foram ao estádio. O ingresso saiu por R$ 15.

O mesmo deve acontecer no próximo domingo, 21 , no jogo de volta, em Santaluz. Mesmo com uma receita diferente - com investimento mais alto, a cidade montou uma espécie de 'galáticos' do torneio -, a torcida abraçou o time. No domingo, foram mais de 400 santaluzienses que encararam duas horas e meia de estrada para ver o duelo.

Apesar da derrota, a promessa é de casa cheia também por lá. "Teremos casa cheia, com certeza. A gente tem colocado 2,5 mil pessoas em média no estádio. Domingo, teremos uns 4 mil", vibrou o torcedor Ronaldo Reis, um dos que encararam a viagem.

