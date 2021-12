Interlagos recebe o pior público dos últimos cinco anos

A imagem de Sebastian Vettel, Mark Webber e Fernando Alonso no pódio com as arquibancadas do Autódromo de Interlagos vazias foi chocante. Apesar de a organização ter anunciado um público de 66.823 espectadores, a impressão que se tinha ao acompanhar a 13ª vitória de Sebastian Vettel no ano - a nona consecutiva - era de que a última corrida da temporada teve pouco interesse dos amantes da velocidade. Vários setores de arquibancada receberam pouquíssimas pessoas.

Levando-se em conta os números oficiais, o público deste domingo em Interlagos foi o pior dos últimos cinco anos. Em 2012, a corrida foi vista por 69.984, em 2011 por 71.803, em 2010 por 72.631, em 2009 por 70.501 e 76.400 espectadores em 2008. Vários motivos levaram a isso.

O alto preço dos ingressos - o mais barato em torno de R$ 525,00 - é um deles. O fato de Felipe Massa ter tido um desempenho fraco na temporada não pode ser descartado. O título está definido a favor de Sebastian Vettel desde a prova da Índia, além de a chuva ter castigado a capital paulista durante todo o fim de semana.

Nem mesmo no final da reta oposta, onde o preço dos ingressos é o mais acessível, o público foi total. Vários "brancos" foram notados, mas que acabaram parcialmente cobertos por alguns guarda-chuvas. O reflexo do público reduzido se pôde notar na venda de produtos licenciados das equipes.

"Foi o pior movimento dos últimos anos", disse uma vendedora, que afirmou trabalhar no GP desde 2000. Na chegada do público, pela manhã, já era possível notar a falta de entusiasmo das pessoas. Os vários estacionamentos espalhados pela região do autódromo ficaram com muitas vagas ociosas. Os luxuosos camarotes, com sua estrutura cinco estrelas, foram os únicos locais a terem público total, como é de costume.

