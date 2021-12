Interino definirá time do Bahia após conversa com jogadores

Um dia após a goleada sofrida para o Fluminense, comandados pelo auxiliar Eduardo Barroca, os jogadores do Bahia iniciaram a preparação para o duelo do próximo domingo, 22, contra o Coritiba, em Pituaçu.

Na tarde desta sexta-feira, 20, enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Tricolor das Laranjeiras participaram apenas de um treino regenerativo, os atletas considerados reservas participaram de um treino coletivo contra a equipe da categoria Sub-23.

Já que o mais novo técnico do clube, o paranaense Caio Júnior, somente deverá assumir as suas funções na próxima segunda-feira, 23, o time tricolor que entrará em campo contra o Coxa será montado por Barroca.

Com pouco tempo ajustar a equipe para a partida, Barroca deverá definir o time titular de modo inusitado: após do treino, o treinador interino, que tem 100% de aproveitamento no comando do Bahia, contou à imprensa que, durante o treinamento deste sábado, 21, conversará com os jogadores para saber quem tem melhores condições para encarar o alviverde paranaense.

Para a partida, o auxiliar terá o retorno do volante Fahel, que cumpriu suspensão contra o Flu, e do lateral Ávine, que já está recuperado de lesão. Em contrapartida, os lesionados Madson, Coelho, Gabriel e Elias, e o suspenso Danny Morais estão fora do jogo.

adblock ativo