Inter vira sobre o Chivas no México e fica perto da taça

O Internacional venceu o Chivas por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, em Guadalajara, e ficou a um empate de seu segundo título da Copa Libertadores da América. Superior ao rival mexicano o tempo todo, até mesmo quando ficou em desvantagem no placar, o time brasileiro poderia até voltar para Porto Alegre com mais comodidade - colocou duas bolas na trave.



Com o resultado, o Inter pode até empatar o jogo de volta, na próxima quarta, no Beira-Rio, que será dono da América pela segunda vez em quatro anos. O Chivas precisará repetir o que fez na semifinal, diante da Universidad do Chile: vencer por dois gols de diferença fora de casa. Se ganhar por um, haverá prorrogação, e se preciso, disputa de pênaltis. Não há gol qualificado na decisão da Libertadores.

