Inter vence de virada e é bicampeão da Libertadores

O Internacional repetiu o filme do jogo de ida na quarta-feira, 18, à noite, para triunfar na grande decisão da Copa Libertadores. Assim como já havia feito no México, o time colorado começou perdendo para o Chivas no Beira-Rio, em Porto Alegre, mas foi buscar a virada, desta vez por 3 a 2, para garantir o bicampeonato da competição continental.



Sem contar com Alecsandro, vetado por lesão, o Inter viu novamente brilhar a estrela de Rafael Sóbis, que foi inscrito apenas a partir das semifinais. Após o Chivas terminar o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, o atacante marcou o gol de empate para incendiar o jogo. Depois, Leandro Damião, que substituiu Sóbis, e Giuliano fizeram 3 a 1. Nos acréscimos, o time mexicano ainda descontou.

