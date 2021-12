Inter goleia Grêmio e fatura tetracampeonato gaúcho

O Internacional continua imperando no Sul do País. Com direito a uma goleada por 4 a 1 sobre o arquirrival Grêmio, o time faturou neste domingo, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o tetracampeonato do Campeonato Gaúcho. A equipe colorada já havia vencido o duelo de ida por 2 a 1, na lotada Arena Grêmio, e com isso acabou atropelando nesta decisão do torneio estadual.

O time gremista não disputava uma decisão do principal torneio do estado desde 2011 e assim ampliou o seu jejum no Gaúcho, que dura desde 2010, quando derrotou justamente o Inter na decisão. Em 2011, os gremistas também perderam dos colorados.

A equipe comandada por Abel Braga abriu o placar com um gol de D'Alessandro aos 26 minutos do primeiro tempo do duelo deste domingo, e depois foi avassaladora na etapa final com três gols em um intervalo de apenas dez minutos, com Alex fazendo 2 a 0 aos 4, Alan Patrick ampliando aos 10, de pênalti, e novamente Alex marcando o quarto aos 14. Com o Grêmio já totalmente batido, Ernando descontou aos 21.

Para o Grêmio, restou como consolo o fato de a equipe estar classificada para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas neste domingo a equipe não escapou de ouvir gritos de olé durante boa parte do segundo tempo no qual o Inter arrasou e acabou com qualquer esperança de título gremista.

O Inter abriu o placar no clássico deste domingo depois que Rafael Moura aproveitar uma bobeada de Werley, roubar a bola e tocar para D'Alessandro bater rasteiro e marcar.

Ali o Grêmio já precisava de três gols para ter chance de ser campeão, e Barcos obrigou Dida a praticar boa defesa pouco depois. Mas foi o Inter que seguiu mais efetivo no ataque e ampliou diante de um Grêmio que ficou mais exposto em campo depois de Enderson Moreira ter sacado Edinho para a entrada de Maxi Rodríguez.

Primeiro marcou com Alex, que desviou uma bola e tirou do alcance de Marcelo Grohe. E o terceiro veio depois que D'Alessandro foi derrubado por Dudu na grande área e o juiz deu pênalti, que Alan Patrick bateu no canto contrário do goleiro para abrir 3 a 0.

E, aos 14, Alex fez o Centenário ir à loucura ao receber na grande área, driblar Grohe e apenas tocar para o gol vazio. Enderson ainda descontou, mas naquele momento o título já estava mais do que garantido para os colorados.

adblock ativo