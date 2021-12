Inter faz nos acréscimos, bate Flamengo e entra no G4

O Internacional venceu o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, com um gol aos 46 do segundo tempo, e subiu para o G4 do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada pelo equilíbrio entre os times e o frio intenso. O jogo aconteceu em Caxias do Sul, na serra gaúcha, no campo emprestado aos colorados até que sua casa, o Beira-Rio, fique pronta.

Fazia 5ºC quando as equipes entraram em campo, às 16 horas, e 3ºC quando Juan marcou o gol da vitória, em partida válida pela oitava rodada do Brasileiro. Com o resultado, o Inter sobe para quarto lugar, com 15 pontos. O Flamengo é apenas o 13.º, com nove.

O rubro-negro marcou muito bem, com destaque à cobertura feita a D'Alessandro, que teve muita dificuldade em jogar seu futebol. Apesar disso, os colorados atacaram mais durante todo o jogo, mas sem eficiência. A entrada de Leandro Damião deu um novo gás ao time, muito impulsionado pela torcida.

A partida estava encaminhada para o fim, quando, aos 46 minutos, já nos acréscimos, o zagueiro Juan tocou de cabeça depois de cobrança de falta para dentro da área rubro-negra. No fim da partida, o zagueiro explicou o porquê de comemorar discretamente o gol contra o Flamengo. "Foi um gesto de respeito com o clube que me formou."

O Inter entra em campo novamente pelo Brasileiro na próxima quarta-feira, dia 24, contra o São Paulo, em partida antecipada da 12.ª rodada. No domingo, dia 28, o Flamengo recebe Botafogo.

