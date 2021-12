A Inter de Milão deu vexame diante de seu torcedor nesta quinta-feira, 15, e foi surpreendida pelo pequeno Hapoel Beer Sheva em pleno Giuseppe Meazza. Na estreia da Liga Europa, os visitantes calaram o estádio italiano ao vencerem por 2 a 0, com dois gols já na etapa final.

Inter é surpreendida em casa e cai para time israelense na Liga Europa

Mas na Itália, a Inter pouco fez para confirmar o favoritismo. Depois de sofrer com a marcação adversária no primeiro tempo, foi surpreendida na etapa final aos oito minutos. Em jogada ensaiada na cobrança de falta, o brasileiro Maranhão recebeu e cruzou no meio para Miguel Vítor tocar para a rede. Os jogadores da Inter reclamaram demais de falta, uma vez que dois atletas do Hapoel pararam no lance para fazer o corta-luz na movimentação do adversário.

Os donos da casa ameaçavam tentar uma reação quando sofreram o segundo gol, aos 23 minutos. Buzaglo cobrou falta pelo lado esquerdo, com categoria, e Handanovic nem pulou na bola. Nos minutos finais, a Inter até se lançou ao ataque, mas, pouco criativa, não criou oportunidades.

Pela Liga Europa, as equipes voltam a campo somente no dia 29 de setembro. A Inter de Milão viaja para encarar o Sparta Praga, enquanto o Hapoel Beer Sheva recebe o Southampton.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta quinta-feira, o Schalke 04 viajou para a França e derrotou o Nice, de Mario Balotelli, por 1 a 0. Ao contrário de sua estreia, quando marcou duas vezes, desta vez o italiano passou em branco e facilitou o trabalho do time alemão, que triunfou com o gol de Abdul Rahman Baba no segundo tempo.

Com o resultado, o Schalke saltou na liderança do Grupo I da Liga dos Campeões, ao lado do Krasnodar, que também venceu por 1 a 0, e fora de casa, o Red Bull Salzburg nesta quinta.

Pelo Grupo J, a favorita Fiorentina não passou de um empate sem gols diante do PAOK, na Grécia. Resultado que deixou a chave embolada, uma vez que na outra partida, Qarabag e Slovan Liberec também empataram, por 2 a 2.

