Inter derrota Banfield e vai às quartas na Libertadores

O Internacional pressionou e conseguiu fazer o placar necessário para avançar na Copa Libertadores nesta quinta-feira. Jogando no Beira-Rio, o time brasileiro venceu o Banfield por 2 a 0 e reverteu a vantagem dos rivais argentinos, que levaram o jogo de ida por 3 a 1.

O gol marcado fora de casa acabou sendo decisivo para a conquista da vaga pelo saldo qualificado, terceiro critério de desempate. Na próxima fase, o Inter enfrentará outro time argentino, o Estudiantes de La Plata, atual campeão da Libertadores. O primeiro jogo será disputado em Porto Alegre, e a partida de volta, na Argentina. A data dos duelos ainda não foi confirmada.

A equipa gaúcha entrou em campo nesta quinta sob a desconfiança de parte da torcida, por causa dos últimos resultados. No domingo, venceu o Grêmio por 1 a 0, no Olímpico, mas teve que se contentar com o vice-campeonato estadual, porque fora derrotado no jogo de ida, em casa, por 2 a 0.

No Beira-Rio, o Banfield chegou a deixar a torcida local apreensiva no primeiro tempo. As duas linhas de quatro jogadores, na defesa e no meio-campo, conseguiram conter as investidas do Inter, que contou com força máxima, ao contrário da decisão de domingo.

O time brasileiro só conseguiu ameaçar o adversário por três vezes na etapa inicial. Numa delas, DAlessandro mandou a bola na trave. Nas outras duas, Walter e Alecsandro concluíram para fora. Aos 41 minutos, o Inter enfim abriu caminho para a vitória em jogada coletiva. DAlessandro lançou Andrezinho, que tocou para Alecsandro, livre na pequena área, completar para o gol.

No segundo tempo, o Internacional conseguiu acelerar o ritmo do jogo e passou a criar chances. Aos 12 minutos, DAlessandro deu passe para Fabiano Eller, na linha de fundo, cruzar para a área, onde Walter desviou a bola de cabeça, marcando o segundo gol.

O Banfield não teve forças para reagir e raras vezes conseguiu chegar ao ataque. O Inter ainda teve chance para ampliar o placar, mas Walter, duas vezes, e Alecsandro, erraram a pontaria.

Ficha Técnica:

Internacional 2 x 0 Banfield

Internacional - Abbondanzieri; Nei, Bolívar, Sorondo e Fabiano Eller; Sandro, Guiñazu, Andrezinho (Giuliano) e DAlessandro (Glaydson); Walter (Everton) e Alecsandro. Técnico: Jorge Fossati.

Banfield - Lucchetti; Ladino (Mauro dos Santos), Maidana, Victor López e Bustamante (Laso); Quinteros (Cardaccio), Battión, Erviti e Rodríguez; Fernández e Ramírez. Técnico: Julio Falcioni.

Gols - Alecsandro, aos 41 minutos do primeiro tempo. Walter, aos 12 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Nei, Fabiano Eller, Guiñazu, DAlessandro, Walter (Internacional); Bustamante (Banfield).

Cartão vermelho - Rodriguez (Banfield).

Árbitro - William Roldán (Fifa-Colômbia).



Renda - R$ 733.435,00.

Público - 31.226 pagantes (34.643 no total).

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

