Inter de Milão perde para o Barcelona, mas se classifica para a final da Liga

Com atuação destacada de seu setor defensivo, formado por três titulares da Seleção Brasileira, a Inter de Milão resistiu a pressão do Barcelona e conseguiu sair do Camp Nou com a classificação para a final da Liga dos Campeões da Europa. O goleiro Júlio César,o lateral-direito Maicon e o zagueiro Lúcio neutralizaram a maioria das jogadas de Messi & Cia. e o time italiano perdeu apenas por 1 a 0. Como tinha vencido por 3 a 1 em casa, garantiu vaga para enfrentar o Bayern de Munique, dia 22 de maio, no Estádio Santiago Bernabéu, em busca de seu terceiro título europeu, que não conquista desde 1965, quando venceu o Benfica por 1 a 0.



Mesmo com mais de 70% de posse de bola na partida e tendo um jogador a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo, após expulsão de Thiago Motta, o Barcelona não conseguiu fazer o placar mínimo de 2 a 0 de que precisava para chegar à final do torneio. O único gol da partida saiu dos pés do zagueiro Piqué que, em impedimento, recebeu passe na pequena área italaiana e, após lindo drible simultâneo em Córdoba e Júlio César, chutou para o gol vazio.

O time catalão pressionou a Inter o jogo inteiro, mas não conseguiu aproveitar as chances de gol criadas. As melhores oportunidades vieram em chute de Messi, no primeiro tempo, defendido por Júlio César, e com Bojan, que entrou na segunda etapa e, após receber cruzamento de Messi da esquerda, cabeceou sozinho, para fora, do lado esquerdo de Júlio César.

Os espanhóis ainda fizeram mais um gol, com Bojan, aos 46, mas o juiz o anulou, marcando bola na mão de Yaya Touré no lance anterior.

Os brasileiros da Inter de Milão foram bem na partida, com exceção do volante Thiago Motta, expulso aos 27 minutos após receber o segundo cartão amarelo no jogo por ter cometido falta em Busquets, na altura do rosto.

Lúcio comandou a defesa italiana e impediu que Ibrahimovic e Messi entrassem na zaga milanesa com sucesso. Maicon protegeu o lado direito da Inter contra as investidas de Pedro, atuando mais como marcador do que como ala. O goleiro Júlio César esteve seguro no gol milanês e, apesar do gol sofrido, foi peça chave na classificação italiana para a final.

Pela equipe catalã, Daniel Alves teve atuação destacada, fazendo cruzamentos precisos, e por vezes atuando no meio de campo. Às vezes, também, caía pela esquerda, mostrando versatilidade, como o “coringa” que é na seleção brasileira.

