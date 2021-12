Inter de Milão frustra zebra africana e conquista Mundial de Clubes

Sem dar chances à zebra e jogando com muita autoridade em campo, a Inter de Milão venceu neste sábado, 18, o Mazembe, da República Democrática do Congo, por 3 a 0 e conquistou o Mundial de Clubes da Fifa.

Com o título, a Inter completa uma temporada quase perfeita, se não fosse o vice-campeonato na Supercopa da Europa. O time italiano, que já conquistou a Supercopa da Itália, a Copa da Itália, o Campeonato Italiano e a Liga dos Campeões nesta campanha de 2009/2010, agora fechou com chave de ouro levando também o Mundial de Clubes.

Entre os brasileiros que participaram da conquista estão Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta. O jovem atacante Philippe Coutinho, com uma contusão muscular na perna direita, ficou fora da competição.

Já o time africano, que eliminou o Pachuca, do México, e o Internacional, de Porto Alegre, foi a sensação da competição, mas não conseguiu passar pelo último e decisivo compromisso contra a equipe de Rafael Benítez.

O jogo - A primeira chance clara resultou no primeiro gol do time italiano. Aos 12 minutos, Eto'o recebeu a bola e passou de primeira para Pandev. O jogador da Macedônia dominou e tocou no canto esquerdo do goleiro Kidiaba.

A Inter marcava bem e não permitia o Mazembe aprontar no ataque. A equipe de Rafael Benítez dominava e, aos 17, ampliou. Zanetti cruzou para o meio e a bola sobrou para Eto'o, que girou e soltou um belo chute, mais uma vez no canto esquerdo de Kidiaba.

Aos 23, o time italiano teve a chance de fazer 3 a 0 e amansar de vez a zebra africana. Maicon deu um passe sensacional para Milito, que ficou na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro do Mazembe.

A equipe africana teve uma de suas melhores oportunidades na primeira etapa somente aos 37 minutos. Kabangu cruzou para a área e Kaluyituka tentou chegar na bola, mas ela passou muito rápido a sua frente.

Aos 42, mais uma vez a Inter ficou na cara de Kidiaba, mas não conseguiu ampliar. Milito recebeu ótimo passe de Pandev, no entanto o zagueiro Kasusula deu um toque providencial, que bateu no goleiro Kidiaba e afastou o perigo.

Na segunda etapa, a Inter de Milão seguiu pressionando. Aos 14 minutos, Maicon, que não atuou diante do Seongnam Ilhwa na semifinal, fez uma excelente jogada na área e chutou para a defesa desajeitada do goleiro africano.

O Mazembe acordou no jogo e aos 18 minutos teve uma boa chance de diminuir e correr atrás do prejuízo. Depois de cruzamento perigoso na área italiana, Julio César tirou de soco e impediu que o time do Congo fizesse o gol.

Aos 32, Eto'o soltou uma bomba de dentro da área, Kidiaba não conseguiu segurar, mas a zaga aliviou.

Nos próximos minutos, a Inter deixou um pouco mais de espaço aos africanos. Tanto que, aos 36 minutos, o Mazembe chegou com perigo, mas o goleiro brasileiro fez boa defesa.

Aos 42, a equipe de Rafael Benítez soube aproveitar um belo contra-ataque e liquidar de vez a partida. Stankovic deu passe para Biabiany, que cortou o goleiro e colocou para o fundo das redes do Mazembe.

O título do Mundial de Clubes fechou muito bem a temporada da Inter de Milão, que já nestes últimos meses não vivia boa fase. A equipe do técnico Rafa Benítez, que chegou a ficar na "corda bamba", chegou aos Emirados Árabes com a confiança abalada, mas ganhou moral logo depois da primeira vitória diante do Seongnam Ilhwa por 3 a 0.

Mazembe 0 x 3 Inter de Milão

Mazembe - Kidiaba; Kimwaki, Nkulukuta, Kasusula e Ekanga; Kaluyituka (Mianga Ndonga), Mihayo, Bedi e Kasongo (Mukok Kanda); Kabangu e Singuluma. Técnico: Lamine N'Diaye.



Inter de Milão - Julio César; Zanetti, Lúcio, Córdoba e Maicon; Thiago Motta (Mariga), Cambiasso, Chivu (Stankovic) e Pandev; Milito (Biabiany) e Eto'o. Técnico: Rafael Benítez.



Árbitro: Yuichi Nishimura (Japão).



Gols: Pandev, Eto'o e Biabiany (Inter de Milão).



Cartões amarelos: Thiago Motta (Inter de Milão); Amia Ekanga, Dioko Kaluyituka, Mbenza Bedi e Kasusula (Mazembe).

